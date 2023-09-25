Согласно данным аналитического сервиса CryptoSlam, сумма продаж предметов коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT) Bored Ape Yacht Club (BAYC) снизились почти на 36% за прошедшие 7 суток

Согласно сводкам аналитического сервиса CryptoSlam, продажи предметов из коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT) Bored Ape Yacht Club (BAYC) за последние 7 суток снизились на 36%, достигнув отметки всего в $2,3 млн. За этот период было проведено 65 транзакций, и 42 новых владельца приобрели артефакты этого прославленного цифрового собрания.

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Интересный момент - BAYC #3149 стал самым дорогим виртуальным произведением искусства, проданным на прошлой неделе. Новый обладатель отдал за него $221,53 тыс. или 135 Ethereum (ETH). Этот NFT изображает обезьянку в полосатой футболке на коричневом фоне, из глаз которой летят два лазурных лазерных луча. Также можно разглядеть, как Ape надул розовый шар из жевательной резинки, а в ухе у него блеск золотой серьги.

DraftKings, основанные на платформе Polygon, показали наилучшие результаты продаж за прошедшую неделю, совершив 170,18 тыс. транзакций на общую сумму $7,01 млн. Этот показатель увеличился на 38,13% за 7 дней.

Что касается других известных коллекций в сфере цифрового искусства, CryptoPunks заняли только 9-е место с продажами на $1,55 млн. За неделю было сделано всего 19 сделок, что представляет собой снижение на 44,7%. Mutant Ape Yacht Club (MAYC) показали рост объемов продаж на 23,3%, сумма составила $1,54 млн.

В общем рынке NFT за неделю были совершены сделки на сумму $77,8 млн., из них $36,67 млн. пришлось на сеть Ethereum. По состоянию на 25 сентября 2023 года, текущий месяц уже зарегистрировал транзакции на общую сумму $249,36 млн.

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Если подобная динамика сохранится, то сентябрь может стать самым слабым месяцем 2023 года для рынка NFT по объему сделок. В августе коллекционеры потратили $418,15 млн., что является минимальным показателем за текущий период времени.