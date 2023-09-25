Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
CriptoB
Продажи BAYC упали на 36% за неделю
Согласно данным аналитического сервиса CryptoSlam, сумма продаж предметов коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT) Bored Ape Yacht Club (BAYC) снизились почти на 36% за прошедшие 7 суток

реклама

Согласно сводкам аналитического сервиса CryptoSlam, продажи предметов из коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT) Bored Ape Yacht Club (BAYC) за последние 7 суток снизились на 36%, достигнув отметки всего в $2,3 млн. За этот период было проведено 65 транзакций, и 42 новых владельца приобрели артефакты этого прославленного цифрового собрания.

реклама

Интересный момент - BAYC #3149 стал самым дорогим виртуальным произведением искусства, проданным на прошлой неделе. Новый обладатель отдал за него $221,53 тыс. или 135 Ethereum (ETH). Этот NFT изображает обезьянку в полосатой футболке на коричневом фоне, из глаз которой летят два лазурных лазерных луча. Также можно разглядеть, как Ape надул розовый шар из жевательной резинки, а в ухе у него блеск золотой серьги.

DraftKings, основанные на платформе Polygon, показали наилучшие результаты продаж за прошедшую неделю, совершив 170,18 тыс. транзакций на общую сумму $7,01 млн. Этот показатель увеличился на 38,13% за 7 дней.

Что касается других известных коллекций в сфере цифрового искусства, CryptoPunks заняли только 9-е место с продажами на $1,55 млн. За неделю было сделано всего 19 сделок, что представляет собой снижение на 44,7%. Mutant Ape Yacht Club (MAYC) показали рост объемов продаж на 23,3%, сумма составила $1,54 млн.

В общем рынке NFT за неделю были совершены сделки на сумму $77,8 млн., из них $36,67 млн. пришлось на сеть Ethereum. По состоянию на 25 сентября 2023 года, текущий месяц уже зарегистрировал транзакции на общую сумму $249,36 млн.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Если подобная динамика сохранится, то сентябрь может стать самым слабым месяцем 2023 года для рынка NFT по объему сделок. В августе коллекционеры потратили $418,15 млн., что является минимальным показателем за текущий период времени.

#news #newsweek
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения ж/д эшелона ВСУ ракетой РСЗО «Торнадо-С»
8
Запасов зенитных ракет не хватает, и "Ланцеты" превратились в коршунов, склевывающих технику ВСУ
8
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
19
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
29
Стратегические мосты в Украине подверглись ударам новыми УМПК ФАБ-1500
11
К работе на российских стройках привлекут северных корейцев и заключенных
20
Google Cloud сделал данные блокчейна Bitcoin доступными через BigQuery
1
В Cyberpunk 2077 найдены особенности не попавшие в официальный список изменений патча 2.0
2
PhonePe запускает Indus AppStore в Индии
+
Российские хостинги начнут идентифицировать клиентов по паспорту или через «Госуслуги» уже с 1 декабря
+
Финские строительные компании банкротятся из-за санкционной войны и потери торговли с Россией
2
Кадры мощнейшего взрыва ракеты РСЗО «Торнадо-С» рядом со скоплением техники ВСУ попали в Сеть
3
Экс-офицер КМП США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота
7
Джонсон: Комплексам ATACMS нужно лишь добраться до передовой, чтобы быть взорванными дронами РФ
1
В Эстонии начался флешмоб, автомобилисты приклеивают на стекло машин надпись — «Я — русский»
20
Вышел второй сезон популярного турецкого сериала «Зимородок»
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» метким попаданием уничтожил очередную САУ Krab польского производства
1
«Ланцет» уничтожил МиГ-29 под Кривым Рогом
3
Азербайджан отчитался о конфискованном оружии у армии Нагорного Карабаха
10
Аналитики CryptoRank изучили рынок криптовалют 24 сентября
+

Популярные статьи

Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
9
Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
12
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, несмотря ни на что
46
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
11
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
16
ТОП-16 мифов о мониторах
19
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
1
Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
+
Первые впечатления от Witchfire
3
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
25

Сейчас обсуждают

Лев корл
23:29
Ну все, теперь они побегут все в Венгрию прятаться от призыва
Премьер Орбан: Венгрия не будет возвращать Украине военнообязанных граждан
Obscury
23:28
Готовился бомбить Россию? Прекращай низкопробных пропагандонов слушать. У Украины до начала СВО вообще ничего кроме советского хлама не было. Даже джавелины (оборонительное оружие) поставлять начали з...
Кадры разрушенного ракетным ударом здания гостиницы в Одессе, где располагались наёмники, появились в Сети
Иван Горыныч
23:28
Я со Сталина в Севастополе, но так как намедни сработало ппо и средь бела дня над Севастополем что хохол накидал прямо в очечько с генералами от флота, пипец да и только.
В ВСУ объяснили, почему не могут сбить российские ракеты «Оникс»
Лев корл
23:27
Ну ничего, скоро и рыбокопов делать начнут))))
Полиция Нью-Йорка использует 180 кг робота-охранника для патрулирования улиц
Дмитрий
23:26
Выборы выборы... если запад денег даст 😂
Супруга Зеленского заявила, что его переизбрание будет зависеть от желания украинского общества
Сергей Алексеенков
23:24
от этого должно быть легче?
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
Иван Горыныч
23:21
и тем не менее 85% территории Украины сегодня контролирует ВСY уж про Севастополь промолчим... .
Валентина Матвиенко призвала срочно решить вопрос с растущей финансовой дырой в «Почте России»
ЧatoБoт
23:20
А внутри сей заваренной паровозной трубы лежит какол-смертник, крутящий педальки.
Сегодня в продажу поступили ограниченные серии карт MSI RTX 4060 NV Edition
Иван Горыныч
23:19
Можно конечно долго смеяться, но Почты России и сегодня нет в Крыму как нет РЖД, Газпром, Сбер и проч госмонополий они 9 лет не признают Крым совсем, а всем НАСРАТЬ.
Валентина Матвиенко призвала срочно решить вопрос с растущей финансовой дырой в «Почте России»
Rissa Reyla
23:18
Подтверждаю как ни странно то да все игры современные идут на 4 гигабайтной.
GeForce GTX 1650 проверили в 80 современных играх — тянет всё
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем