После "Слияния" темпы выпуска ETH существенно снизились

После "Слияния", Ethereum переживал период дефляции. Как свидетельствуют данные от ultrasound.money, к 27 мая 2023 года годовая инфляция ETH составляла отрицательные -0,654%, но уже к 23 сентября этот показатель вырос до положительных 0,270%.

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Этот сдвиг в сторону дефляции был обусловлен двумя краеугольными событиями: внедрением EIP-1559, или хардфорка "Лондон", и "Слиянием", переходом от принципа доказательства работы (PoW) к принципу доказательства доли (PoS).

Важно подчеркнуть, что с введением EIP-1559 базовая комиссия за транзакцию Ethereum начала направляться на нулевой адрес и "сгорать". После "Слияния" темпы выпуска ETH существенно снизились. Без перехода на PoS, годовая инфляция достигла бы значительной цифры в 3,689%.

Анализ от Dune Analytics и Blockworks Research указывает на то, что, несмотря на стагнацию количества ETH-транзакций в 2023 году, на платформах уровня 2, вроде Arbitrum и Optimism, наблюдался выдающийся рост количества переводов.

Что касается ежедневного количества транзакций, наблюдается отчетливое затишье, с ярко выраженными минимумами в середине года, а также в конце августа и начале сентября. Например, 10 сентября было зафиксировано падение до 866 548 транзакций, что на 62 852 транзакции меньше, чем день ранее.

Более того, уменьшается размер сетевых комиссий Ethereum, что отражает общее снижение активности. Эта нисходящая тенденция имеет место с мая 2023 года, а самая низкая сумма комиссий за год была зарегистрирована 9 и 10 сентября.

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Сети уровня 2, наоборот, испытали повышенную активность, что привело к снижению количества транзакций на блокчейне Ethereum. Эта динамика смягчила дефляционное давление на выпуск криптовалюты за счет уменьшения объема сжигаемых токенов.