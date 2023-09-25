После победы Ripple Labs в суде над Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) регулятор добивается апелляции, новый этап разбирательство может состояться с 22 по 26 апреля, чуть позднее халвинга

После победы компании Ripple Labs над Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в суде, регулятор подает апелляцию. Новый этап разбирательства намечен с 22 по 26 апреля, предварительно к дате халвинга.

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Эксперты ожидают значительного влияния этого события на цену криптовалюты XRP, которая будет зависеть от решения суда относительно её статуса.

ИИ ChatGPT, разработанный OpenAI, проанализировал ситуацию и выделил ключевые факторы. Исход борьбы Ripple-SEC окажет влияние на цену XRP, особенно при положительном для Ripple исходе. Это критически важно в период халвинга биткоина, который традиционно сопровождается рыночной волатильностью.

Также предполагается, что цена XRP может подняться перед важными новостями, но затем снизиться, когда инвесторы начнут реализовывать прибыль.

Общие условия криптовалютного рынка, включая принятие технологий и глобальные экономические факторы, также окажут влияние на цену XRP.

Сразу после победы Ripple над SEC 13 июля, цена XRP потеряла бычий импульс и начала двигаться по нисходящей траектории.

Несмотря на это, за последний год XRP продемонстрировал высокую устойчивость на рынке криптовалют, превысив 63% от 100 крупнейших цифровых активов. Этот впечатляющий результат включает в себя 16 последовательных дней роста в течение последнего месяца, составивших 53% торгового периода.

Текущая торговая позиция XRP ниже критической 200-дневной простой скользящей средней, на уровне $0,49, что указывает на потенциальные трудности для устойчивого восходящего импульса.

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С момента достижения своего максимума XRP потерял 87% своей стоимости, что подчеркивает трудности, с которыми токен сталкивается в попытке вернуться к своей прежней популярности.