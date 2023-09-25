Бывший поверенный Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает, что для борьбы с криптовалютными мошенниками необходимо более активное участие не Комиссии, а Министерства юстиции

Бывший представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает, что эффективная борьба с криптовалютными мошенниками требует более активной роли Министерства юстиции, а не Комиссии. Джон Рид Старк, который отработал адвокатом в SEC более двадцати лет, высказывает мнение, что криптовалютные преступники недооценивают серьезность предупреждений регулирующих органов. По его мнению, Минюст США должен предпринимать более строгие принудительные меры в отношении мошеннических криптопроектов, в отличие от SEC.

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Старк также критически отзывается о родителях основателя криптобиржи FTX, Сэма Бэнкмана-Фрида, называя их преступниками, спекулянтами и заговорщиками. Он выражает удивление по поводу того, что Минюст и SEC не включили их в список обвиняемых по делу Бэнкмана-Фрида.

Старк подчеркивает свое удивление отсутствием уголовных преследований криптопроектов со стороны Министерства юстиции США, в то время как SEC провела около 200 правоприменительных действий против криптокомпаний. Он ссылается на слова сооснователя криптобиржи Gemini, Тайлера Винклвосса, который назвал обвинения SEC глупыми и сравнил их с «сфабрикованными штрафами за парковку». Крупнейшие криптобиржи Coinbase и Binance, против которых Комиссия подала иски, также считают разбирательства с регулятором нечестными, и их недовольство поддерживает Старк:

«Суровая реальность заключается в том, что SEC всего лишь гражданский правоохранительный орган. Пока криптомошенники не почувствуют угрозу судебного преследования со стороны Министерства юстиции (то есть угрозу заключения в тюрьму), они будут считать судебные запреты, штрафы и конфискацию средств обычной ценой регулирования».

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Юрист Джон Дитон, защищающий интересы держателей криптовалюты XRP, выдвигает предположение о возможной содействии Минюста США Бэнкману-Фриду и его родителям.