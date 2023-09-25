Базирующийся в Сингапуре DeFi-протокол Cake сообщил об отказе Tether от конвертации стейблкоина в доллары США ввиду «изменений в своих правилах»

Крупный DeFi-протокол Cake, базирующийся в Сингапуре, объявил о том, что компания Tether прекратила конвертацию своего стейблкоина в доллары США. Об этом сообщил Джулиан Хосп, соучредитель и генеральный директор платформы.

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Причиной отказа стали "изменения в политике" Tether, в соответствии с сообщением, представленным Хоспом. Новые условия обслуживания подразумевают отказ от работы с "корпорациями, контролируемыми другими организациями, директорами и акционерами, зарегистрированными в Сингапуре".

Некоторые пользователи предполагают, что решение Tether может быть связано с недавним скандалом в юрисдикции, где местная полиция выявила отмывание средств, связанных с цифровыми активами, на сумму более $2 миллиардов.

Тем не менее, есть и более оптимистичные оценки ситуации: некоторые считают, что проблемы Cake имеют ограниченный характер и не затронут другие криптостартапы, связанные с этим городом-государством.

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В сентябре текущего года власти Сингапура заморозили $1,8 миллиарда, связанных с отмыванием криптовалют. Этот вопрос вызвал активные дебаты в местном парламенте, затрагивая все аспекты: от строгости процедур проверки до вопросов о подозрительных транзакциях и их влияния на репутацию страны.