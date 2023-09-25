25 сентября основатель Ethereum Виталик Бутерин осуществил перевод 400 монет ETH на криптовалютную площадку Coinbase

25 сентября текущего года, основатель Ethereum, Виталик Бутерин, осуществил перевод 400 монет ETH на криптовалютную площадку Coinbase. Эту операцию зафиксировали аналитики из компании Spotonchain. По данным сервиса Etherscan, сумма перевода составила 399.9 ETH, что примерно равняется $629,7 тыс. За выполнение этой операции была взята комиссия в размере 0.24 ETH.

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Согласно наблюдениям экспертов, с 15 сентября текущего года Виталик Бутерин направил на централизованные площадки более 2421 монет ETH, на общую сумму свыше $3.8 млн. В период с 15 по 19 сентября основатель Эфириума переслал на биржу Kraken 321 монету ETH, а с 17 по 20 сентября – 1700 монет на Bitstamp, и еще 500 – на счет компании Paxos.

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Сегодня, 25 сентября, курс Ethereum установился на отметке $1575 за одну монету.