Несмотря на распространённое мнение о том, что малое количество цифровых активов на криптовалютных биржах соответствует высокому спросу и вызывает рост цен, эксперт крипторынка Вилли Ву считает, что покупка огромных объёмов биткоинов (BTC) на торговых платформах необязательно приведёт к резкому росту цен

Несмотря на распространённое мнение о том, что ограниченное количество цифровых активов на криптовалютных биржах приводит к росту цен из-за высокого спроса, Вилли Ву, эксперт крипторынка, высказывает альтернативную точку зрения. По его мнению, приобретение больших объёмов биткоинов (BTC) на торговых платформах не обязательно приведёт к резкому подъёму цен.

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Ву аргументирует свою позицию тем, что в прошлом году подобные ситуации уже имели место во время медвежьего рынка 2022 года. Криптовалютный аналитик также подчеркивает, что "дефицита предложения не возникнет, так как синтетические BTC добавляются к запасам через фьючерсные рынки". Интересный аспект: рынок достиг своего минимума, когда фьючерсные рынки ослабли, и это наглядно отображено на диаграмме, представляющей запасы биткоинов на криптобиржах.

Инвестор дополняет эту картину, указывая, что стремление приобрести BTC, включая фьючерсные, не обязательно приведёт к резкому сокращению предложения. "Это всего лишь бумажные ставки на рост цен, и хедж-фонд может занять противоположную позицию. И этот процесс имеет свою завершённость", — подчёркивает он.

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Интересным решением может стать внедрение спотовых ETF, которые, в течение семи лет, казались недоступными в условиях расцвета фьючерсных рынков. Эксперт подчеркивает, что такое разнообразие инструментов может быть ключом к решению данной проблемы.