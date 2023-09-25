По данным Cyver Alerts, 24 сентября 2023 года был атакован горячий кошелек криптовалютной торговой платформы HTX (ранее Huobi)

По последним данным Cyver Alerts, 24 сентября 2023 года криптовалютная торговая платформа HTX (предыдущее название - Huobi) стала жертвой атаки. Злоумышленники атаковали горячий кошелек, что привело к убыткам в размере $7,9 млн. Руководители биржи обратились к хакеру с помощью блокчейн-эксплорера Etherscan, подчеркнув, что они выявили его личность.

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Представители HTX предложили злоумышленнику компромиссное решение. Биржа запросила возврат средств и предложила киберпреступнику бонус в размере 5%, действительный до 2 октября 2023 года. В случае согласия, хакер может получить вознаграждение в размере $345 тыс. При этом юридическая служба платформы не намерена предъявлять претензии к злоумышленнику.

Компания Cyver сообщила, что удалось выявить эксплойт благодаря своей системе на базе машинного обучения. Эта система идентифицировала подозрительную транзакцию с горячего кошелька площадки HTX. Представители службы безопасности пытались связаться с руководством централизованной торговой площадки (CEX) и злоумышленником, но ответа не получили. Эксперты утверждают, что злоумышленник похитил ровно 5 тыс. ETH.

Напомним, что ранее Crypto.ru сообщал о ребрендинге криптобиржи Huobi. С 13 сентября текущего года организация начала реализацию новой стратегии развития и сменила название на HTX.

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Представители площадки пояснили, что HTX - это аббревиатура. H - Huobi, T - TRON, а X - символизирует биржу. Они также отметили, что можно рассматривать HTX как комбинацию HT и X, что символизирует обмен нативного токена торговой площадки HT. Наконец, в компании пояснили, что X - это римская цифра 10. Недавно Huobi отметила свой 10-летний юбилей.