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CriptoB
Хакер украл из кошелька биржи HTX $7,9 млн
По данным Cyver Alerts, 24 сентября 2023 года был атакован горячий кошелек криптовалютной торговой платформы HTX (ранее Huobi)

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По последним данным Cyver Alerts, 24 сентября 2023 года криптовалютная торговая платформа HTX (предыдущее название - Huobi) стала жертвой атаки. Злоумышленники атаковали горячий кошелек, что привело к убыткам в размере $7,9 млн. Руководители биржи обратились к хакеру с помощью блокчейн-эксплорера Etherscan, подчеркнув, что они выявили его личность.

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Представители HTX предложили злоумышленнику компромиссное решение. Биржа запросила возврат средств и предложила киберпреступнику бонус в размере 5%, действительный до 2 октября 2023 года. В случае согласия, хакер может получить вознаграждение в размере $345 тыс. При этом юридическая служба платформы не намерена предъявлять претензии к злоумышленнику.

Компания Cyver сообщила, что удалось выявить эксплойт благодаря своей системе на базе машинного обучения. Эта система идентифицировала подозрительную транзакцию с горячего кошелька площадки HTX. Представители службы безопасности пытались связаться с руководством централизованной торговой площадки (CEX) и злоумышленником, но ответа не получили. Эксперты утверждают, что злоумышленник похитил ровно 5 тыс. ETH.

Напомним, что ранее Crypto.ru сообщал о ребрендинге криптобиржи Huobi. С 13 сентября текущего года организация начала реализацию новой стратегии развития и сменила название на HTX.

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Представители площадки пояснили, что HTX - это аббревиатура. H - Huobi, T - TRON, а X - символизирует биржу. Они также отметили, что можно рассматривать HTX как комбинацию HT и X, что символизирует обмен нативного токена торговой площадки HT. Наконец, в компании пояснили, что X - это римская цифра 10. Недавно Huobi отметила свой 10-летний юбилей.

#news #newsweek
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