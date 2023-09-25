Собственный токен Moonbeam, GLMR, вырос на 56% за последние 24 часа и на момент написания материала торгуется на уровне $0,2601 на различных спотовых торговых платформах

Собственный токен Moonbeam, GLMR, продемонстрировал впечатляющий рост, увеличившись на 56% за последние 24 часа. В настоящее время его торгуют по $0,2601 на различных спотовых торговых платформах. Этот взлет вызвал значительный интерес в альткоин-сообществе.

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Эксперты связывают данное ценовое движение с недавним решением криптобиржи Upbit включить GLMR в свой листинг. Upbit, известная как одна из ведущих криптовалютных площадок Южной Кореи, имеет вес в мировом масштабе.

Это событие несет долгосрочные перспективы, особенно учитывая Южную Корею как ключевой игрока в глобальной криптоторговле. Включение GLMR в листинг вызвало настоящий ажиотаж, открыв двери на огромный и влиятельный рынок.

Протокол Moonbeam, широко известный в экосистеме Polkadot, нацелен на разработку высокофункциональных децентрализованных приложений (dApps) и создание уникальных механизмов поощрения для своих первых поддерживающих проект.

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Этот подъем GLMR на 50,2% признак растущего интереса к потенциалу Moonbeam. Предстоящее включение в листинг Upbit придало оптимизма криптовалютному сообществу, предоставив Moonbeam шанс укрепить свои позиции в конкурентной среде блокчейнов.