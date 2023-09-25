24-25 октября более 7000 участников из 120 стран встретятся на Blockchain Life 2023, чтобы подготовиться к предстоящему буллрану

С 24 по 25 октября более чем 7000 участников из 120 стран соберутся на Blockchain Life 2023, готовясь к предстоящему взлету криптовалютного рынка.

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Это уникальное событие, известное как "Место встречи криптокитов", станет платформой для лидеров криптоиндустрии, предлагая прекрасные возможности для нетворкинга в инновационной атмосфере Дубая.

Среди участвующих компаний на форуме будут присутствовать настоящие гиганты:

• WhatsMiner

• Canaan

• OKX

• KuCoin

• Bitmain

• Bitdeer

• Listing.Help

• Uminers

• а также еще 130 стендов.

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Хотя многие участвующие компании пока держат свои имена в секрете, они будут опубликованы на официальном сайте к концу сентября. Это событие предвестие зрелищных перемен в криптосфере, и ожидания от него не могут быть недооценены.