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С 24 по 25 октября более чем 7000 участников из 120 стран соберутся на Blockchain Life 2023, готовясь к предстоящему взлету криптовалютного рынка.
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Это уникальное событие, известное как "Место встречи криптокитов", станет платформой для лидеров криптоиндустрии, предлагая прекрасные возможности для нетворкинга в инновационной атмосфере Дубая.
Среди участвующих компаний на форуме будут присутствовать настоящие гиганты:
• WhatsMiner
• Canaan
• OKX
• KuCoin
• Bitmain
• Bitdeer
• Listing.Help
• Uminers
• а также еще 130 стендов.
Хотя многие участвующие компании пока держат свои имена в секрете, они будут опубликованы на официальном сайте к концу сентября. Это событие предвестие зрелищных перемен в криптосфере, и ожидания от него не могут быть недооценены.