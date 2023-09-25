Известный криптовалютный исследователь и аналитик ZachXBT опубликовал в своем Твиттере предупреждающее сообщение

Известный исследователь криптовалют ZachXBT разместил важное предупреждение в своем Twitter, предостерегая трейдеров и инвесторов от вложений в некоторые криптостартапы. Он основательно изучил технический документ Gotbit Hedge Fund и высказал рекомендацию проявлять максимальную осторожность при взаимодействии с проектами, сотрудничающими с этим маркет-мейкером.

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За прилагаемыми скриншотами видно, что компания Gotbit Hedge Fund активно мониторит проекты с рыночной капитализацией от $150 тыс. до $500 тыс., внедряющихся на крупных централизованных биржах, таких как OKX, Bybit и KuCoin. Gotbit Hedge Fund проявляет особый интерес к стартапам в метавселенной, проектам Play-to-Earn (P2E) и невзаимозаменяемым токенам (NFT).

Сразу после появления на бирже этот маркет-мейкер искусственно поднимает цену криптовалюты вплоть до 10 раз в первые минуты после листинга. Это маневр с целью привлечения внимания трейдеров и создания эффекта FOMO (страха упущенной выгоды). Затем компания размещает большой объем токенов во время последующего роста курса, что приводит к его краху и оставляет большинство инвесторов в убытке.

Исследователь подчеркнул, что компания предлагает свои услуги клиентам и утверждает, что в первые 12 часов после листинга монеты на бирже можно без проблем осуществлять подобные манипуляции. Компания готова обеспечить торговый объем от $5 млн в день.

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Представители Gotbit Hedge Fund заверяют, что они способны проводить множество операций на крупных централизованных биржах, используя собственную систему генерации сделок. Помимо этого, ZachXBT опубликовал скриншот, детально описывающий все этапы искусственного роста и последующего падения стоимости криптоактивов, происходящих под эгидой данной организации.