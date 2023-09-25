Представители маркетплейса невзаимозаменяемых токенов (NFT) OpenSea предупредили своих пользователей о возможной утечке их API-ключей

В последние дни представители ведущих игроков рынка невзаимозаменяемых токенов (NFT) столкнулись с серьезными утечками данных.

Компания OpenSea, популярный маркетплейс NFT, предупредила своих пользователей о возможной компрометации API-ключей. Утечка произошла из-за компрометации стороннего поставщика услуг. Пользователям настоятельно рекомендуется заменить устаревшие ключи новыми, сгенерированными как можно скорее. Компания планирует обновить все существующие ключи к 2 октября.

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С другой стороны, аналитическая платформа Nansen также сообщила о собственной утечке данных, вызванной действиями третьей стороны. Этот инцидент затронул приблизительно 6,8% пользователей и привёл к потере электронных писем, хешей, паролей и адресов.

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Эти события поднимают вопросы о безопасности данных и привлекают внимание к важности надежной защиты информации в индустрии NFT. Компании-участники рынка вынуждены усилить меры по обеспечению безопасности данных своих пользователей.