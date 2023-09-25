Несмотря на давление американских властей на блокчейн-индустрию, компания CoinShares, управляющая цифровыми активами, запускает в стране подразделение для работы с местными хедж-фондами

Несмотря на давление американских регуляторов, CoinShares, управляющая цифровыми активами, решает расширить свою деятельность в США. В рамках этого решения запущено подразделение CoinShares Hedge Fund Solutions, предназначенное для сотрудничества с местными хедж-фондами.

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"Этот шаг является ответом на растущий интерес институциональных инвесторов из США к криптовалютам и блокчейн-технологиям", - отмечается в официальном заявлении компании.

Несмотря на ужесточение регулирования в США и переход некоторых стартапов в другие юрисдикции, институциональные инвесторы проявляют готовность вкладывать в криптовалюты. CoinShares уже начала работу в США с августа текущего года, и планирует активно расширять сотрудничество в ближайшие месяцы.

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В июне компания опубликовала отчет, подчеркивая увеличение инвестиций американских институциональных инвесторов в криптосферу. По данным отчета, как минимум восемь крупных финансовых учреждений рассматривают возможность вложения средств в цифровые активы через криптовалютные фонды.