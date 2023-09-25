Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин раскритиковал цифровые валюты центральных банков (CBDC), назвав их «интерфейсами» для существующих банковских систем

Виталик Бутерин, известный как сооснователь популярной криптовалюты Эфириум, выразил свою критику по поводу цифровых валют центральных банков (CBDC). В интервью для CNBC он отметил, что национальные цифровые валюты могли бы обеспечить простоту использования для населения. Однако, по словам Бутерина, ожидания по этому вопросу оказались неоправданными.

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"Было много людей, которые хотели дать реальные гарантии прозрачности. Что-то вроде уровня фактической конфиденциальности", - отметил Бутерин, комментируя цифровые валюты центральных банков.

Он также подчеркнул, что по мере развития этих проектов, все более популярных среди центральных банков, их критерии становятся менее актуальными. В конечном итоге, считает сооснователь Эфириума, такие системы оказываются всего лишь альтернативными интерфейсами для существующих банковских структур.

Аналитики компании Ripple отметили, что в настоящее время девять из десяти центральных банков изучают потенциал CBDC. Кроме того, прогнозируется, что к 2030 году совокупный годовой оборот этих цифровых валют может достичь уровня в $213 миллиардов.

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В сентябре текущего года пятьдесят американских законодателей, под руководством республиканца Тома Эммера, представили обновленный законопроект, запрещающий Федеральной резервной системе США выпускать собственную цифровую валюту, цифровой доллар.