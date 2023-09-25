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CriptoB
Английская фирма подаст в суд на Onecoin Ружи Игнатовой
Mishcon de Reya, элитная британская юридическая фирма, среди высокопоставленных клиентов которой когда-то была принцесса Диана, сейчас работает над иском против основателя пресловутого крипто-мошенничества Onecoin, криптокоролевы Ружи Игнатовой

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Компания Mishcon de Reya, прославившаяся своей элитной юридической практикой в Великобритании и в прошлом имевшая принцессу Диану в числе своих почетных клиентов, в настоящее время занята рассмотрением дела против основательницы скандальной криптовалютной пирамиды Onecoin, Ружи Игнатовой. Источники издания Mail on Sunday сообщают, что адвокаты готовятся подать коллективный иск в высший суд страны.

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Ружа Игнатова, исчезнувшая в 2017 году, на данный момент находится в списках разыскиваемых ФБР. Соединенные Штаты предлагают награду в размере 250 тысяч долларов за важную информацию, способную привести к ее задержанию.

OneCoin, созданный компанией Игнатовой, привлекал инвесторов по всему миру, обещая быстрые и значительные прибыли. По данным Министерства юстиции США, на заре своего успеха в середине 2017 года компания набрала более 14 миллиардов фунтов стерлингов.

Основная цель Mishcon de Reya - вернуть хотя бы часть утраченных инвесторами средств, вложенных в Onecoin Ружи Игнатовой. Компания, основанная в 2014 году, позиционировала себя как альтернативу Биткоину, привлекая инвесторов обещаниями крупных прибылей.

Инвесторы приобретали обучающие материалы и токены, которые, по заявлениям компании, можно было превратить в криптовалюту OneCoin с обещанием их дальнейшего роста в цене. Однако бизнес рухнул в том же году после обвинений в мошенничестве и ордера на арест Ружи Игнатовой, выданного американскими властями.

Английская юридическая фирма готовится подать иск против Onecoin Ружи Игнатовой. За период с четвертого квартала 2014 года по четвертый квартал 2016 года операторам удалось убедить не менее 3,5 миллионов человек по всему миру инвестировать более 4 миллиардов долларов. В то время как Гринвуда недавно осудили к 20 годам тюремного заключения, Игнатова остается на свободе.

Среди других соучастников разыскиваемой ФБР Ружи Игнатовой, которых уже задержали, входят ее брат, также сооснователь Onecoin Константин, признавший свою вину и согласившийся сотрудничать с американскими властями, а также адвокат Марк Скотт, недавно арестованный.

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Сама Игнатова исчезла после посадки на рейс в Афины 25 октября 2017 года в столице Болгарии Софии, где располагались офисы Onecoin. Информация о ее возможном местонахождении время от времени появляется в СМИ, включая даже заявления о ее смерти в Греции в 2018 году.

#news #newsweek
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