Согласно данным аналитических ресурсов, по состоянию на утро 25 сентября 2023 года, криптовалюты Aptos (APT) и Curve DAO Token (CRV) стали лучшими за день

По данным аналитических ресурсов на утро 25 сентября 2023 года, криптовалюты Aptos (APT) и Curve DAO Token (CRV) сделали впечатляющий рывок вверх. Ни одна из остальных виртуальных валют из топ-100 не смогла превзойти эти две монеты, поднимшись на более чем 7% за последние 24 часа.

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На момент 11:10 по московскому времени, курс Aptos достиг отметки $5,51. Этот взлет позволил монете подняться на 38-е место в рейтинге с капитализацией в $1,3 миллиарда. Это также означает прирост котировок на 7,2%. Объемы сделок за день выросли до $434,97 миллионов, превысив предыдущий день на 893%. Однако курс Aptos остается ниже своих значений месячной давности на 2,6%.

Что касается CRV, его котировки подскочили на 7,3% за тот же период, достигнув $0,508. Общее предложение активов на рынке составило $448,55 миллионов. CRV занял 76-е место в списке. Объемы торгов составили $148,38 миллионов. Необходимо отметить, что цена криптовалюты остается на 99% ниже ее исторического максимума.

Общая капитализация рынка криптовалют составила $1,04 трлн, с дневными объемами сделок в размере $22,43 миллиардов.

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Биткоин (BTC) торгуется по $26 184, что ниже предыдущих значений на 1,44%. Общая капитализация главной криптовалюты достигла $510,45 миллиарда. Дневные объемы сделок составили $10,74 миллиарда. Доля биткоина на рынке составляет 48,9%. Индекс жадности и страха остался на уровне 47, что говорит о нейтральных настроениях участников рынка.