На прошлой неделе на криптовалютном рынке царило затишье, и трейдеры ожидаемо предпочли занять выжидающие позиции

На прошлой неделе на криптовалютном рынке заметен был небольшой спад активности. Предсказуемо, трейдеры предпочли занять позиции ожидания.

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Это внимательное поведение привело к резкому сокращению объемов как в спот-торговле биткоином, так и в сегменте производных инструментов на BTC на ведущих криптобиржах, по сравнению с началом 2023 года.

Данные аналитической платформы CryptoQuant презентуют непрерывный спад дневных объемов спот-торговли и торговли деривативами на биткоин, начиная с первого квартала текущего года. Посмотрим, как эти изменения отразятся на ценовой динамике BTC.

Объемы торгов биткоином сократились более чем на 90%. Начиная с достижения максимумов в марте, последовавших за крахом банка Silicon Valley, объемы торгов на рынке деривативов упали на 96%, а на спотовом рынке — на 98%.

Согласно CryptoQuant, объемы спотовых торгов на биржах за последние 24 часа составили 9 627, что на 81% ниже, чем в начале прошлой недели (50 692).

Ситуация становится более наглядной, если учесть падение объемов торгов производными инструментами до 108 852. Это на 88% ниже, чем в начале недели, когда этот показатель составлял 950 331.

Что означает это для цены BTC? Снижение активности как на спотовом, так и на срочном рынке свидетельствует о низком интересе со стороны институциональных и розничных трейдеров. В случае сохранения этого низкого уровня торговой активности, существует потенциальная угроза тому, что BTC продолжит двигаться в боковом тренде, либо даже подвергнется проницательному давлению.

Следующая существенная опора для биткоина располагается на уровне $25 000. Пробой этой отметки может сигнализировать о начале долгосрочного медвежьего тренда, с переходом инициативы к продавцам.

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Тем не менее, есть и другой возможный сценарий развития событий: снижение цены в конечном итоге может привести к росту объемов, так как инвесторы увидят в этом возможность для покупки.