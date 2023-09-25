Известный китайский репортер Колин Ву поведал, что из-за инцидента с биржей JPEX, который может стать крупнейшим случаем мошенничества в истории Гонконга, местный регулятор принял новое решение

Китайский журналист Колин Ву раскрыл, что после инцидента с биржей JPEX, который грозит стать крупнейшим случаем мошенничества в истории Гонконга, местные регуляторы приняли решительные меры. На пресс-конференции Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) был анонсирован "специальный черный список" подозрительных криптовалютных платформ. Кроме того, руководство выразило намерение сотрудничать с местной полицией для принятия соответствующих судебных мер в отношении недобросовестных сервисов.

реклама

Известный криптолоббист Гонконга, Джонни Нгэ, подчеркнул, что к текущей дате, 23 сентября 2023 года, полиция получила 2305 заявлений от потерпевших. Их убытки превысили 1,43 млрд китайских юаней, что составляет около $195,66 млн. Этот инцидент вызвал волну общественного возмущения.

Нгэ также подчеркнул, что предупреждение, опубликованное SFC середине месяца, не смогло смягчить убытки инвесторов. В связи с этим он предложил опубликовать список виртуальных платформ, имеющих официальную лицензию на деятельность в Гонконге, а также составить "черные списки" для предотвращения потенциальных недоразумений и обеспечения безопасности пользователей торговых площадок.

"Размещение информации о законных платформах для торговли виртуальными активами крайне важно для обеспечения прозрачности и своевременности для пользователей", - подчеркнул Нгэ. Кроме того, SFC и Инвестиционный комитет Гонконга планируют запустить ряд рекламных мероприятий с целью повышения осведомленности о мерах по предотвращению мошенничества.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Наконец, Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая намерена усилить сбор информации о компаниях, связанных с виртуальными активами. Нгэ предложил председателю комитета Палаты представителей Законодательного совета Гонконга создать "Подкомитет по развитию Web3 и виртуальных активов" с целью изучения и обсуждения перспектив развития сектора Web3, криптовалют и выявления возможных улучшений в существующих правилах.