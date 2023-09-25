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Uniswap Labs анонсировали выход существенного обновления своего криптокошелька, направленного на повышение безопасности операций с криптовалютами. Компания внедрила защиту транзакций от сэндвич-атак на сети Ethereum, что дает пользователям дополнительный уровень защиты при обмене криптовалюты.
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Теперь каждая транзакция в Uniswap Wallet проходит через приватный пул, что значительно повышает уровень безопасности приложения. Разработчики подчеркивают, что обмены токенов через пулы Uniswap v2 считаются более надежными, с уменьшенным риском возможных сбоев. Функция Swap Protection включена по умолчанию для всех операций, но пользователи могут отключить ее в настройках.
Одним из важных нововведений стал инструмент MEV Blocker, который создает дополнительный барьер для предотвращения возможных атак. Кроме того, в криптокошельке появилась удобная функция копирования и вставки адресов, что упрощает процесс проведения транзакций.
Эти обновления подчеркивают прочное стремление Uniswap Labs к обеспечению безопасности пользователей и улучшению функционала своего криптокошелька.