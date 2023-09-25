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CriptoB
На цену Биткоина влияет ситуация с Evergrande Group
Китайский гигант недвижимости Evergrande Group оказался в тяжелом финансовом положении и недавно объявил о своих планах реструктуризации

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Китайский гигант недвижимости Evergrande Group официально объявил о своих планах по реструктуризации в свете финансовых трудностей, с которыми компания столкнулась. Эта новость несомненно потрясла азиатский рынок, приведя к падению его индексов на 24% в начале недели.

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В мире криптовалют наблюдается аналогичная нестабильность: цена Биткоина продемонстрировала снижение на 1,70%. Аналитики отмечают, что кризис в Evergrande Group может оказать влияние на динамику курса криптовалюты. В частности, возможно снижение ликвидности стейблкоина Tether, что в свою очередь повлияет на цену Биткоина.

Важным аспектом кризиса Evergrande является его связь с криптовалютной сферой. Существуют предположения о наличии у Evergrande коммерческих бумаг, поддерживающих стейблкоин Tether. Эти данные остаются под вопросом, так как Tether остается скрытным относительно своих активов в коммерческих бумагах.

Тем не менее, связь между Evergrande и криптовалютой не ограничивается одним Tether. Этот стейблкоин существенно влияет на Биткоин, охватывая примерно 70-80% его торгового объема. Вследствие кризиса Evergrande, возможно, произойдет давление на ликвидность USDT, что, в свою очередь, повлияет на курс Биткоина. Некоторые аналитики даже высказывают предположение о падении цены BTC до $20 000 в условиях уменьшения объемов торгов. За последнюю неделю также отмечается рост числа опционов пут на Биткоины.

Кроме того, важно отметить, что китайская полиция произвела арест нескольких сотрудников подразделения Evergrande, ответственного за управление активами. Этот шаг последовал после того, как компания не смогла выполнить обязательства по возврату инвестиций. Это первое уголовное расследование, связанное с разработчиком недвижимости с тех пор, как в конце 2021 года он столкнулся с крупным долговым кризисом.

Evergrande также попала в центр внимания из-за использования слабо регулируемого теневого банковского рынка для привлечения средств. По последним данным, сумма, привлеченная через такие финансовые продукты, составила 92,1 млрд юаней (12,6 млрд долларов США). Из этой суммы 34 миллиарда юаней (4,7 миллиарда долларов) все еще остаются неоплаченными.

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В текущем месяце компания приняла решение о переносе реструктуризации офшорного долга до октября, в соответствии с данными фондовых бирж. Новости сейчас будут тщательно следить за развитием ситуации и ее потенциальным влиянием на мировые финансовые рынки и криптосферу.

#news #newsweek
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