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CriptoB
Bitwise отозвала заявку на преобразование ETF
Компания Bitwise отозвала заявку на преобразование существующего фьючерсного биткоин-ETF Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF в фонд, инвестирующий во фьючерсные контракты на BTC и Ethereum

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Компания Bitwise приняла решение отозвать запрос о преобразовании своего существующего фонда Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF в ETF, ориентированный на инвестирование в фьючерсные контракты на BTC и Ethereum. Это решение вызвало волну догадок и обсуждений о мотивах управляющего активами и о его воздействии на будущие ETF, связанные с Ethereum, запланированные к выходу в октябре.

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Один из ведущих аналитиков Bloomberg, Джеймс Сейффарт, предполагает, что компания Bitwise решила оставить фонд в нынешнем состоянии. По его мнению, возможно, управляющим активами кажется нецелесообразным создание гибридного ETF, инвестирующего в две криптовалюты, особенно учитывая, что ETF, связанный с Ethereum, должен начать свою работу вскоре после первого.

Сейффарт также предполагает, что инвесторы Optimum Roll ETF могли выразить свое недовольство относительно предложенного преобразования.

Компания Bitwise также ранее отозвала запрос на создание ETF Bitwise Bitcoin and Ether Market Cap Weight Strategy, который был подан в SEC в начале августа. О решении управляющего активами сообщено в заявлении от 31 августа.

Важно отметить, что Bitwise не отказывается от участия в разработке ETF, связанного с Ethereum. Заявка на Ethereum Strategy ETF, с намерением инвестировать в фьючерсные контракты на ETH, по-прежнему активна.

Интересно, что действия Bitwise не повлияли на оптимизм Сейффарта относительно запуска нескольких ETF на Ethereum в октябре. По его мнению, в этом решении управляющего активами нет ничего особенного, кроме как "некоторого продуктового решения".

Сейффарт отметил, что повод для беспокойства может появиться только в случае отзыва запроса от компании Valkyrie. Как и Bitwise, фирма планирует превратить Valkyrie Bitcoin Strategy ETF в фонд, инвестирующий в фьючерсные контракты на биткоин и Ethereum.

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При одобрении SEC этого плана, компании Volatility Shares, VanEck, ProShares, Roundhill и Bitwise планируют запустить свои ETF, связанные с Ethereum, уже в октябре.

#news #newsweek
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