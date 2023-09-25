Северокорейские хакеры из Lazarus Group владеют криптовалютами на сумму не менее $47 млн

Согласно недавнему анализу от 21.co, северокорейская хакерская группировка Lazarus Group управляет криптовалютами на сумму более $47 миллионов. Их криптопортфель включает $42,5 миллионов в биткоинах, $1,9 миллиона в Ethereum, $1,1 миллиона в Binance Coin и около $640 000 в различных стейблкоинах, преимущественно в BUSD. Стоит отметить, что группа не использует анонимные криптовалюты, такие как Monero, Dash или Zcash.

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Сервис Dune Analytics выявил 295 кошельков, которые, по данным ФБР и OFAC, принадлежат хакерской группе. На 6 сентября общий баланс по этим адресам составлял $86 миллионов. Важно отметить, что несколько дней назад произошел взлом беттинговой платформы Stake на сумму $41 миллион, который приписывают Lazarus.

Последняя транзакция по кошелькам хакеров была зафиксирована 20 сентября. Однако, учитывая, что анализ 21.co основан на публичной информации, реальные активы киберпреступников, вероятно, гораздо выше оцененной суммы.

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По данным Chainalysis, на 14 сентября хакеры из КНДР похитили $340,4 миллиона, причем треть этой суммы пришлась на всего две атаки, приписываемые Lazarus.