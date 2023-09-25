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Внимание, игровое сообщество Minecraft Satlantis! С 25 сентября фан-сервер Minecraft Satlantis принимает решительные шаги в направлении улучшения игрового процесса. Создатель сервера, Дэвид Динено, сообщил о прекращении выплат в биткоинах.
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Эта решающая переменная вызвана обращением разработчиков Mojang Studios, которые призвали отключить функцию заработка криптовалюты. Динено подчеркнул важность продолжения инновационной деятельности в игровой индустрии.
"Концепция взаимовыручки с игроками успешно работает. Наши усилия и вложения не останутся напрасными из-за недопонимания. Мы переносим Satlantis на платформу, поддерживающую и стимулирующую новаторство, а не тормозящую его", - отметил Дэвид.
После завершения этого этапа, Satlantis предоставит возможность вывода заработанных монет. Руководство сервера планирует тщательно перенести все цифровые активы, игровые предметы и статусы игроков на новую платформу, воплощающую модель "играй, чтобы заработать".