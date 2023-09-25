Mixin Network, децентрализованный сервис кошельков, временно приостановил услуги по вводу и выводу средств после хакерских атак

Сегодня, децентрализованный сервис кошельков Mixin Network временно прекратил прием и выплату средств в результате крупномасштабной кибератаки. По предварительным оценкам, ущерб составил около 200 миллионов долларов.

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По сообщению компании на платформе X, специалисты по блокчейн-безопасности из SlowMist уже вовлечены в расследование инцидента. Они отметили, что база данных облачного провайдера Mixin Network подверглась атаке в выходные.

Представители Mixin Network заявили, что после согласования между всеми узлами сервисы будут восстановлены сразу же после устранения уязвимостей. В это время операции с передачей средств не затронуты.

Основатель компании, Фэн Сяодун, обещает предоставить подробные разъяснения по эксплойту в прямой трансляции на китайском языке сегодня в 13:00 по гонконгскому времени.

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Токен Mixin, известный как XIN, резко упал на 8% после официального заявления, достигнув отметки $195, согласно данным CoinGecko. Это реакция рынка на события с кибератакой.