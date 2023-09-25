На прошлой неделе криптовалютная биржа Coinbase сообщила, что приняла меры предосторожности в связи с тем, что майнинговый пул ViaBTC получил 53,8% хешрейта в сети Zcash

На прошлой неделе криптовалютная биржа Coinbase объявила о принятых мерах предосторожности после того, как майнинговый пул ViaBTC достиг уровня в 53,8% хешрейта в сети Zcash.

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Electric Coin Company, разработчики Zcash, предложили уникальный выход из сложившейся ситуации - переход с механизма доказательства работы (PoW) на доказательство доли (PoS).

ViaBTC подтвердили, что заявление о "контроле более 51% хешрейта Zcash" не соответствует действительности. Они утверждают, что не владеют всеми хешрейтами, подключенными к их платформе, и доля ViaBTC в хешрейте Zcash зависит от майнеров, использующих их пул.

Открытое сообщество майнеров Zcash имеет возможность свободно присоединяться к ViaBTC или переключаться на другие пулы. ViaBTC подчеркивают, что они просто предоставляют текущие хешрейты Zcash.

С 2016 года ViaBTC активно участвует в сообществе майнеров сетей Proof of Work, поддерживая блокчейн-сети. Они заявляют, что у них нет мотивации и возможности для проведения атак на 51%.

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Команда ViaBTC признательна майнерам Zcash за поддержку в трудных моментах. Их приоритет - предоставить майнерам по всему миру надежные инструменты поддержки, эффективные услуги по майнингу и высококачественный пользовательский опыт.