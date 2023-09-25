24 сентября цена токена XRP пыталась преодолеть уровень сопротивления, но была отклонена от этой отметки

На сегодняшний день XRP пытается преодолеть уровень сопротивления в $0,5170, но сталкивается с существенным сопротивлением. Это привело к началу медвежьего тренда, с последующим преодолением уровня поддержки в $0,5090.

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Двухчасовой график XRP формирует симметричный треугольник, что может предвещать резкое движение цены в ближайшие 24 часа. В случае негативного развития событий, альткоин может снизиться до ближайшего уровня поддержки в $0,4995.

Закрытие двухчасовой свечи ниже данной отметки может увести XRP к следующему уровню поддержки в $0,4915. Однако, успешное закрытие свечи выше $0,5090 может изменить текущий тренд. В этом случае, мы можем ожидать подъема цены XRP до уровня сопротивления в $0,5170.

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Поддержка со стороны покупателей может привести к тому, что XRP сделает текущий уровень сопротивления зоной поддержки. В следующие 24-48 часов цена альткоина может направиться к следующему порогу в $0,5255.