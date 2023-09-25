Исполнительный председатель правления MicroStrategy Майкл Сэйлор считает, что биткоин — лучший способ сохранить богатство и защитить его от инфляции и политических рисков

Исполнительный директор MicroStrategy, Майкл Сэйлор, утверждает, что биткоин представляет собой оптимальное средство сохранения капитала, защищая его от инфляции и геополитических рисков.

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Согласно Сэйлору, потребительская инфляция — это необходимая сумма денег для поддержания минимального уровня благосостояния, в то время как инфляция активов определяет скорость роста богатства, обеспечивая его сохранение.

Глава MicroStrategy подчеркнул, что в течение ста лет инфляция активов в США составляла около 7-8%, в то время как потребительская инфляция за тот же период составила примерно 2%. Сэйлор отметил, что недавно темпы инфляции активов резко возросли, что создает интересный сценарий.

Согласно его словам, за пределами США темпы инфляции активов, особенно в менее развитых странах, часто удваиваются и достигают около 14% в год. Эти показатели резко возросли после пандемии COVID-19, что привело к быстрому росту цен на дефицитные и перепродаваемые активы, превышающему 2%. В этот период денежная масса увеличилась более чем на 40%.

Основатель MicroStrategy также сравнил динамику обесценения фиатных валют с инфляцией. Он демонстрирует, что люди могут потерять свои сбережения, если будут держать их в традиционных валютах, поскольку за последние 100 лет доллар США потерял бы около 99% своей стоимости.

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Согласно мнению Сэйлора, биткоин избавляет от этих рисков благодаря своим встроенным характеристикам. По его мнению, биткоин представляет собой революционную технологию с множеством преимуществ, включая ограниченное количество эмиссии - всего 21 миллион монет. В итоге, BTC представляет собой оптимальное средство для сохранения ваших резервов.