Согласно данным IntoTheBlock, за последние несколько дней доминирование Биткоина приблизилось к отметке в 50%

В последние дни доля Биткоина на рынке криптовалют приблизилась к отметке в 50%. По данным аналитического ресурса IntoTheBlock, если этот рубеж будет достигнут, это станет вторым случаем за текущий год.

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Текущая рыночная капитализация криптовалют, согласно CoinMarketCap, превышает 1 триллион долларов. Исторический анализ графиков доминирования Биткоина показывает, что начиная с конца 2021 года, его доля начала снижаться с более чем 60% рынка. Этому способствовали запуск и популярность других криптовалют, а также снижение цены на Биткоин.

Аналитики ожидают, что доля Биткоина может превысить 50% в ближайшее время. На текущий момент курс Биткоина наблюдает небольшое снижение, продолжая предыдущую тенденцию. Снижение составило примерно 1%.

Более того, индекс относительной силы (RSI) указывает на колебание курса около нейтральной линии. Это может сигнализировать о потере бычьего импульса, что, возможно, перейдет в медвежий, если снижение цен продолжится.

Доля Биткоина (BTC) – это ключевой показатель рыночной доли этой криптовалюты относительно общего рынка криптовалют. Этот показатель важен для криптографического индекса страха и жадности, который отражает общее рыночное настроение.

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Несмотря на то, что рост доли Биткоина обычно связывают со страхом, трейдерам рекомендуется учитывать и другие факторы, такие как потери Биткоинов и рыночная ликвидность, которые могут исказить этот показатель. Поэтому для принятия правильных торговых решений важно анализировать множество различных сигналов.