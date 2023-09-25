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CriptoB
Волатильность биткоина достигла чрезвычайно низкого уровня
Волатильность биткоина достигла чрезвычайно низкого уровня на выходные

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В выходные дни наблюдается резкое снижение волатильности в мире криптовалют. В частности Биткоин, обычно славящийся резкими колебаниями цены, проявил удивительную стабильность. Это событие вызвало ожидание новой эры стабильности для популярной криптовалюты.

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Эксперты рынка, включая Cryptativity и Скотта Мелкера, выразили свое удивление в социальных сетях относительно этого необычного падения волатильности. Согласно последним данным, уровень волатильности приближается к 11%, и уже существуют прогнозы о возможном снижении ниже 10%. Этот показатель играет важную роль для трейдеров, открывая потенциал для изменения цены, но текущая ситуация заставляет их пересмотреть свои стратегии.

Эксперты также отмечают, что низкая волатильность часто сопровождается медвежьим рынком, когда цены стабильны или идут вниз. В настоящее время биткоин торгуется около 26 567 долларов с небольшими изменениями в пределах 26 550 - 26 635 долларов за последние 24 часа. Важно помнить, что после таких периодов низкой волатильности часто следуют резкие изменения цен.

Волатильность представляет собой меру отклонения цены актива от его среднего значения за определенный период времени. Активы с высокой волатильностью характеризуются значительными колебаниями цены. Историческая волатильность, которая основана на анализе цен за определенный период (часто 30 дней или год), обычно используется для измерения этого показателя.

Прогнозирование будущих движений, известное как "подразумеваемая волатильность", хотя и менее точная наука из-за невозможности предсказать будущее, лежит в основе многих финансовых инструментов, таких как индекс волатильности Cboe, который прогнозирует колебания рынка в ближайшие 30 дней.

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Цена биткоина, как и многих других активов, инвестиций и продуктов, сильно зависит от спроса и предложения. Благодаря быстрому распространению биткоина среди инвесторов и трейдеров, спекуляции о его цене имеют ключевое значение для его стоимости.

#news #newsweek
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