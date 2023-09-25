Исследователи Bitcoin Sistemi рассказали о самых главных событиях, которые произойдут на будущей неделе в мире криптовалют и финансов

Аналитики Bitcoin Sistemi выделили ключевые события, ожидаемые в мире криптовалют и финансов на предстоящей неделе. Они подчеркнули, что эти новости следует внимательно наблюдать, так как они могут повлиять как на рост, так и на падение котировок, как для отдельных альткоинов, так и для всей криптовалютной индустрии в целом.

реклама

Важными событиями станут переход разработчиков криптовалютного проекта Ultra (UOS) на систему платформы Electron в понедельник, 25 сентября 2023 года. Также в этот день планируется выступление Мишель Боуман, члена Федерального комитета по открытому рынку США (FOMC).

Среда принесет изменения на криптовалютной бирже Binance, где прекратят предоставление услуг стейкинга для невзаимозаменяемых токенов (NFT) The Sandbox (SAND). Кроме того, для криптовалюты Radix (XRD) запланировано выпуск обновления Babylon.

Конец недели обещает быть насыщенным. Разработчики Stratos (STOS) анонсировали запуск собственной сети в четверг, а Beta Finance (BETA) представит Omni — следующий этап развития своего проекта. В этот же день будут представлены квартальные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США. Позднее станут доступны актуальные сведения по первичным заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах. Вечером того же дня с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл.

В пятницу, общественности будут представлены годовые данные по индексу потребительских цен Еврозоны (ИПЦ), а также сведения по базовому индексу цен на личное потребление в США.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

На момент 24 сентября 2023 года, стоимость биткоина (BTC) составила $26 584. Рыночная капитализация достигла $518,24 млрд. Объемы суточных сделок составили $6,38 млрд.