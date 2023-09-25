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CriptoB
FCA вынес предупреждение британским криптофирмам
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) в четверг предупредило криптографические компании о необходимости соблюдать новые правила финансового продвижения, которые, по-видимому, игнорирует подавляющее большинство

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Управление финансового надзора Великобритании (FCA) в четверг выступило с предупреждением для компаний, занимающихся криптовалютами, о необходимости строгого соблюдения новых правил финансового продвижения. Похоже, что подавляющее большинство из них не приняли это в расчет.

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Из публичного заявления FCA стало известно, что только 24 из более чем 150 компаний откликнулись на опрос, адресованный регулятором и касающийся этих новых нормативов. Однако, начиная с следующего месяца, данные правила вступят в силу и будут строго регулировать распространение информации о финансовых активностях компаний, не имеющих официальной регистрации и авторизации в данной сфере.

Важно напомнить, что начиная с 1 сентября, компании в Англии обязаны предоставлять информацию о своих клиентах.

FCA подчеркнуло, что предстоящие изменения коснутся деятельности как многих незарегистрированных зарубежных компаний, занимающихся криптовалютами и имеющих клиентов из Великобритании, так и самих британских потребителей.

С момента вступления в силу новых правил с 8 октября, компании в сфере криптовалют должны прекратить незаконную финансовую рекламу перед британской аудиторией. В письме подчеркивается, что наказание за нарушение данных норм может включать тюремное заключение на срок до 2 лет, а также штраф в неопределенном размере, или обе санкции сразу.

Эти правила теперь включают запрет на распространение рекламы о финансовых акциях среди британских клиентов, призывая их к инвестированию в криптовалютные активы. Подобные нормы уже действуют в отношении других финансовых продуктов.

Важно учитывать, что данные нормативы имеют широкий охват и распространяются на коммуникацию через приложения и социальные сети. В рекомендациях, опубликованных FCA в июле, указано, что даже криптомемы могут нарушать данные нормы продвижения.

Регулятор также напоминает, что другие компании, размещающие рекламу, не соответствующую новым требованиям, также будут находиться под пристальным вниманием FCA. Сюда относятся приложения для социальных сетей, поисковые системы, магазины приложений и платежные компании. Все они могут быть привлечены к ответственности за преступления, связанные с отмыванием денег, если будут иметь дело с незарегистрированными криптокомпаниями. Компаниям, считающим, что их деятельность может нарушить новые правила, необходимо незамедлительно пересмотреть свою позицию.

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Интересный факт заключается в том, что бывший председатель FCA отметил, что орган оказался под давлением с целью привлечения криптокомпаний на британский рынок. В контексте криптовалют возникло значительное политическое давление в отношении компаний, несколько из которых в настоящее время находятся под уголовным расследованием Министерства юстиции США. Несмотря на то, что Рэнделл не раскрыл имена этих компаний, FCA отказалось разрешить криптовалютным биржам, включая FTX и Binance, работать в Великобритании.

#news #newsweek
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