Власти Гонконга подтвердили свое намерение ужесточить регулирование поставщиков услуг цифровой валюты после кризиса ликвидности, поразившего JPEX, незарегистрированную биржу

После кризиса ликвидности, разразившегося на незарегистрированной бирже JPEX, власти Гонконга приняли решение ужесточить контроль над поставщиками услуг цифровых валют.

реклама

Исполнительный директор Гонконга, Джон Ли Ка-Чиу, анонсировал запуск национальной инициативы, призванной повысить информированность инвесторов о рисках сотрудничества с незарегистрированными организациями.

Подчеркивается, что инцидент с JPEX подчеркнул важность выбора лицензированных платформ при инвестировании в цифровые активы.

Около 1641 инвестора обратились с жалобами к властям, сообщив о трудностях вывода своих цифровых активов с биржи и о снижении остатков на счетах. Предполагаемые убытки инвесторов оцениваются в более чем 153 миллиона долларов.

В результате обвинений в мошенничестве, восьмеро лиц, связанных с JPEX, были задержаны полицией Гонконга. Также удалось заморозить до 1 миллиона долларов на связанных с биржей банковских счетах и конфисковать недвижимость стоимостью 5,6 миллиона долларов.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) предупредила общественность о рисках инвестирования в JPEX, назвав предложения биржи "подозрительными" и призвав инвесторов проявлять осторожность.

Это предостережение вызвало массовый отток средств пользователей, вынудив JPEX ввести высокие комиссии за вывод средств перед временной остановкой этой операции. Биржа обвинила сторонних маркет-мейкеров в создании кризиса ликвидности с целью извлечения прибыли из хаоса.

Биржа также выразила недовольство высказываниями SFC, назвав их противоречащими целям правительства по развитию центра Web 3.

Администрация Гонконга подчеркнула свою приверженность обеспечению безопасности инвесторов от предполагаемых мошенников. Центральный банк строго предостерегает компании, представляющие себя как "банки", занимающиеся цифровыми активами.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Теперь поставщикам услуг запрещено использовать термины "низкий риск", "высокое вознаграждение" и "цифровой банк". Нарушения этого запрета будут наказываться в соответствии с законом.