В 2021 и начале 2022 года тема метавселенной была на волне популярности

В 2021 и начале 2022 года метавселенная была в центре внимания бизнес-сообщества по всему миру. Множество компаний адаптировали свои стратегии под эту инновационную технологию, а Facebook Group даже сменила своё название на Meta Platforms Inc., демонстрируя свои амбиции в этом направлении.

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Однако, как сообщает эксперт по товарным знакам Майк Кондудис, в последние месяцы мы стали свидетелями резкого спада интереса к метавселенной. Данные Ведомства по патентам и товарным знакам США свидетельствуют о том, что количество заявок на товарные знаки, связанных с метавселенной, уменьшилось примерно вдвое по сравнению с предыдущим годом, составив всего 2271 заявку с начала текущего года.

Интересно отметить, что в августе было зарегистрировано больше новых товарных знаков, чем в июле, связанных с темой метавселенной. В этот период появилось 258 и 214 новых товарных знаков соответственно.

Наиболее активным месяцем в плане подачи заявок оказался март с 401 новым товарным знаком. Однако с начала 2023 года количество заявок колеблется в пределах от 265 до 296, и наблюдается тенденция к их снижению.

Падение интереса также отразилось в поисковых запросах в Google по слову "метавселенная". Глобальный интерес к этой теме достиг пика в первой неделе января 2022 года, но с тех пор постепенно снижается.

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С уменьшением общего интереса и принятия, многие криптовалюты, связанные с метавселенной, потеряли значительную часть своей стоимости и рыночной капитализации. Эти изменения в динамике вызывают обсуждение о будущем этой технологии и её влиянии на финансовые рынки.