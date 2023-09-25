Изучив ситуацию на рынке криптовалют, редакция Crypto.ru отметила: на уходящей неделе криптовалюты Ripple (XRP) и Solana (SOL) оказались лучшими среди топ-10

На прошлой неделе на криптовалютном рынке произошли интересные сдвиги. По данным редакции Crypto.ru, криптовалюты Solana (SOL) и Ripple (XRP) показали значительный рост среди топ-10 активов. В то время как другие цифровые валюты потеряли часть своей стоимости.

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Solana стала абсолютным лидером, поднявшись на 3,5% до отметки $19,64. Общая капитализация этого токена достигла $8,1 млрд. Недельный объем торгов составил $1,78 млрд. Важно отметить, что несмотря на рост, стоимость SOL все еще значительно ниже своего исторического пика 2021 года — на 92%.

XRP также показала отличные результаты, достигнув $0,509 и преодолев важный уровень сопротивления в $0,5. Общая капитализация Ripple на рынке составила $27,14 млрд, а недельные объемы сделок — $7,07 млрд. Важно отметить, что данная валюта все еще торгуется на 87% дешевле своего исторического максимума.

Среди топ-20 криптовалют впечатляющий рост продемонстрировала Chainlink (LINK), вернувшаяся в список 20 лучших с приростом в 15,3% за последние 7 дней. Котировки достигли $7,16, а капитализация — $3,98 млрд. Это позволило Chainlink обойти UNUS SED LEO (LEO), чья капитализация составила $3,55 млрд.

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Однако стоит отметить, что Avalanche (AVAX) впервые за длительное время вышла из топ-20, показав снижение в 3,34%. Ее котировки снизились до $8,96, а капитализация сократилась до $3,17 млрд.