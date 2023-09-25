На фоне плохих показателей рынка бывший исполнительный директор Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк заявил, что NFT станут частью прошлого

В условиях неутешительных показателей рынка, бывший руководитель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк сделал смелое предсказание - он заявил, что NFT в ближайшем будущем потеряют актуальность. Согласно его мнению, криптовалюта ожидает схожая участь.

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Старк утверждает, что около 95% цифровых коллекционных предметов лишены реальной ценности и это произойдет уже спустя два года после подъема рынка. В то время как ранее цены на NFT достигали тысяч долларов, сейчас они колеблются от 5 до 10 долларов.

Бывший регулятор подчеркивает, что большинство NFT коллекций не имеют реальной рыночной капитализации. Он утверждает, что неограниченная манипуляция рынком стала одной из главных проблем в экосистеме NFT.

Многие инвесторы и спекулянты с Уолл-стрит смогли заработать, предлагая своим клиентам NFT. В то же время продавцы часто привлекают покупателей обещаниями финансовой доступности, децентрализации и моментального обогащения.

Согласно Старку, аналогичная эволюция происходит с криптовалютами, так как им не хватает должного регулирования, прозрачности, защиты потребителей, страхования и лицензирования.

Экс-глава SEC указывает на крах множества криптофирм, включая FTX, Blockfi и Celsius, отмечая, что у участников криптосферы нет страховки от банкротства и краха. В результате, они становятся необеспеченными кредиторами и полностью теряют свои средства.

Старк также подчеркивает, что криптовалюта не функционирует как валюта из-за высоких налогов и чрезмерной волатильности цен. Высокие комиссии и технические сложности мешают блокчейну в полной мере реализовать преимущества передовых технологий.

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Эти заявления вызвали резонанс в криптосообществе, и некоторые его представители поинтересовались, почему Старк уделяет столько внимания тому, что, по его мнению, лишено смысла и перспектив.