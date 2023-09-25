Протокол Linear Finance подвергся атаке, которая привела к утечке всей ликвидности стейблкоина LUSD на децентрализованных биржах (DEX) PancakeSwap и Ascendex

Протокол Linear Finance подвергся атаке, что привело к утечке всей ликвидности стейблкоина LUSD на децентрализованных биржах PancakeSwap и Ascendex, в результате чего курс актива обрушился до нуля. По словам команды, злоумышленник выпустил неограниченное количество ℓAAVE, обменял ликвидный актив на LUSD на платформе Linear Exchange и затем продал его на PancakeSwap и Ascendex.

реклама

После инцидента разработчики приостановили работу моста для LUSD и все контракты протокола, связанные с выпуском, обменом и сжиганием токенов. Команда Linear обратилась к экспертам по блокчейн-безопасности для выявления хакера и предоставила данные о кошельках, участвовавших в атаке, крупнейшим биржам и правоохранительным органам.

Разработчики рекомендуют воздержаться от торговли данным активом до поступления дальнейших уведомлений. Они подчеркнули, что процесс ликвидации приостановлен, а счета пользователей остаются в безопасности.

Команда Linear заверила, что восстановление работы протокола и возврат средств пострадавшим пользователем являются приоритетными задачами. Более подробные данные об инциденте будут предоставлены позднее.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

На 22 сентября разработчики предложили сообществу четыре варианта для разрешения последствий инцидента: окончательно отключить все текущие ликвидные активы и разблокировать все токены LINA, внедрить обновляемые и управляемые сообществом смарт-контракты для отката разлива LUSD, перераспределить токены на основе снимка с момента до атаки или попытаться связаться с хакером для возврата похищенных средств.