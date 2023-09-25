Блокчейн второго уровня Base, созданный криптобиржей Coinbase, продолжает набирать популярность

Второй уровень блокчейна Base, созданный командой криптобиржи Coinbase, продолжает уверенно набирать обороты. Общий объем активов, заблокированных в этой инновационной сети, уже достиг внушительной отметки в $400 млн. Этот показатель опережает даже Solana, ветерана индустрии.

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Неустанно растущий успех блокчейна Base подтверждается впечатляющими результатами DeFi-проектов, работающих на его платформе. За последний месяц капитализация таких проектов увеличилась на целых 97,21%. В то время как проекты, связанные с Solana, наблюдают постепенное снижение капитализации на 9,64%.

Среди ведущих проектов на сети Base выделяются децентрализованная криптовалютная биржа Aerodrome Finance с капитализацией в $98 млн и децентрализованная социальная сеть Friend.tech, привлекшая инвестиции на сумму $38,5 млн. Особенно впечатляет успех Aerodrome, который начал свой путь всего 28 августа: к 31 августа объем заблокированных активов в смарт-контрактах превысил $150 млн, хотя затем начал незначительное снижение.

Блокчейн Base несет в себе собственную популярность. Всего 14 сентября был установлен новый рекорд - более 1,8 млн транзакций. В сравнении с сетями Optimism и Arbitrum, которые за тот же период обработали 880 000 транзакций, эти показатели впечатляют.

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Важным шагом в обеспечении безопасности сети стал запуск в сети Base системы мониторинга угроз под названием Pessimism. Этот механизм призван повысить уровень надежности и безопасности сети, обеспечивая ее пользователей дополнительными гарантиями.