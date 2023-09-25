Стремясь определить следующий рекордный максимум биткоина, криптоаналитик CryptoCon подчеркнул, что в настоящее время биткоин может отражать закономерность, напоминающую рыночный цикл 2015 года

Криптоаналитик CryptoCon провел анализ текущей ситуации на рынке биткоина и выдвинул интересное предсказание. Он отметил, что в настоящее время биткоин демонстрирует аналогию с рыночным циклом 2015 года, что может свидетельствовать о предстоящем рекордном росте.

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По мнению эксперта, к 2025 году криптовалюта может достичь новой вершины, промежуток цен которой составит от $90 000 до $130 000.

CryptoCon выделил важные точки: "первая ранняя вершина" биткоина, приуроченная к 13 июля 2023 года, аналогичная событиям 2015 года. В то время биткоин пережил свой минимум в августе и начал активный рост в ноябре.

Аналитик охарактеризовал этот период как "год зеленого накопления" и предсказал его завершение через два месяца. Он также указал на "раннюю вершину", которая сформируется примерно через 21 день после 9 июля 2024 года, с целевым уровнем около $48 000.

Согласно прогнозам, "вершина цикла" биткоина придет примерно через 21 день после 28 ноября 2025 года, с ожидаемым ценовым диапазоном от $90 000 до $130 000, что станет новым историческим максимумом.

В то же время аналитик намекнул на возможное второе дно цикла через 21 день после 28 ноября 2026 года, однако конкретные значения пока остаются в пределах прогноза.

Согласно данным о сетевой активности, инвесторы, вероятно, ожидают новой волны роста цен, а резервы биткоинов на биржах сближаются к минимуму последних шести лет.

Тем временем, технический анализ биткоина от TradingView склоняется к медвежьему тренду. Обобщенные показатели ежедневных индикаторов указывают на рейтинг "продажи" на уровне 12, что подтверждается скользящими средними на уровне 10. Осцилляторы рекомендуют занять "нейтральную" позицию на уровне 8.

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Основное внимание сейчас сосредотачивается на преодолении биткоином отметки в $30 000, что считается критическим шагом к восстановлению восходящего тренда.