Верховный избирательный комитет Гватемалы использует временные метки Биткоинов для обеспечения прозрачности и выявления попыток мошенничества на президентских выборах в стране

В рамках президентских выборов 2023 года Верховный избирательный комитет Гватемалы воспользовался передовой технологией - временными метками Биткоинов. Этот инновационный подход разработан совместно с гватемальским стартапом Simple Proof и разработчиком Питером Тоддом. Технология позволяет создавать криптографические временные метки, надежно регистрируя важнейшую информацию о выборах в блокчейне Биткоина.

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Эта система также эффективно встраивает множество записей в блокчейн с использованием дерева Меркла, предотвращая перегрузку системы отдельными фрагментами данных.

Совместная работа с ITZ DATA и внедрение решения Simple Proof под названием "Неизменяемое резервное копирование" позволили Верховному избирательному трибуналу Гватемалы усилить защиту избирательных документов. Рафаэль Кордон, соучредитель Simple Proof, подчеркнул, что благодаря этому сотрудничеству любая попытка подделки документов будет выявлена, и каждый гражданин сможет самостоятельно проверить предоставленную информацию.

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Этот инновационный подход позволяет гватемальцам проверить подсчетные листы и ознакомиться с оперативными аспектами избирательного процесса. Несмотря на то, что система не проверяет содержание отдельных подсчетов голосов, она предоставляет прозрачный обзор всего избирательного процесса. Таким образом, Биткоин и OpenTimestamps продемонстрировали свою ценность в обеспечении безопасности и прозрачности ключевых данных о выборах, подчеркивая, что их применение простирается далеко за пределы финансовых транзакций.