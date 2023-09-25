Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин высказался на тему будущего созданного им платформы и возможного влияния на него нормативных изменений

Виталик Бутерин, соучредитель популярной криптоплатформы Ethereum, поделился своим видением будущего проекта и его потенциального влияния на изменения в законодательстве.

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Бутерин выразил убеждение, что основная цель Ethereum — предоставить пользователю реальную ценность. Платформа успешно прошла десятилетие экспериментов и теперь нацелена на создание приложений, действительно полезных для людей.

Одной из ключевых миссий соучредителя является создание мира, где каждый человек, независимо от местоположения, имеет равный доступ к финансовым ресурсам. Бутерин также признан авторитетным лидером в криптосообществе благодаря своей прозрачности в общении и готовности участвовать в глубоких философских дискуссиях.

Бутерин подчеркнул особую актуальность криптовалют в развивающихся странах, где они решают реальные проблемы, такие как упрощение платежей и накоплений. В то время как в развитых странах криптовалюту чаще рассматривают как объект спекуляции.

Соучредитель также выразил обеспокоенность относительно централизованных криптобирж, в частности Binance, считая их более уязвимыми перед внешним воздействием и коррупцией.

Ethereum, в свою очередь, фокусируется на повышении конфиденциальности и масштабируемости с применением передовых технологий, таких как объединение с нулевым разглашением.

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Бутерин подчеркнул, что переход Ethereum к модели доказательства доли вероятно сделает платформу менее подверженной вмешательству правительства, благодаря легкости анонимизации и сложности закрытия. Ethereum превратился в самоуправляемую экосистему, достаточно устойчивую для противостояния любым попыткам вмешательства со стороны властей.