реклама
На конференции Messari Mainnet в Нью-Йорке основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи дал оптимистичный прогноз для рынка цифровых активов. По его мнению, худшие времена на медвежьем рынке уже позади. Скарамуччи сравнил текущую ситуацию с тем, что произошло с интернетом в свое время, утверждая, что молодое поколение сделает криптовалюту мейнстримом.
реклама
Инвестор также выразил уверенность в перспективах биткоина в сравнении с золотом. По его мнению, распространение биткоин-ETF может привести к широкому признанию цифровых активов.
Скарамуччи также подчеркнул наличие некоторых препятствий для биткоина, таких как высокие процентные ставки и критика со стороны руководителя SEC Гэри Генслера.
Неотложное внимание привлекло его заявление в апреле, когда он высказался о необходимости классифицировать биткоин как товар, подчеркивая, что он не должен подпадать под регулирование Комиссией.
Следует напомнить, что в январе текущего года Скарамуччи предсказал "возрождение" биткоина в 2023 году.