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CriptoB
Энтони Скарамуччи спрогнозировал бычье десятилетие для биткоина
Основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи на конференции Messari Mainnet в Нью-Йорке заявил, что худшие события на этом медвежьем рынке цифровых активов уже позади

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На конференции Messari Mainnet в Нью-Йорке основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи дал оптимистичный прогноз для рынка цифровых активов. По его мнению, худшие времена на медвежьем рынке уже позади. Скарамуччи сравнил текущую ситуацию с тем, что произошло с интернетом в свое время, утверждая, что молодое поколение сделает криптовалюту мейнстримом.

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Инвестор также выразил уверенность в перспективах биткоина в сравнении с золотом. По его мнению, распространение биткоин-ETF может привести к широкому признанию цифровых активов.

Скарамуччи также подчеркнул наличие некоторых препятствий для биткоина, таких как высокие процентные ставки и критика со стороны руководителя SEC Гэри Генслера.

Неотложное внимание привлекло его заявление в апреле, когда он высказался о необходимости классифицировать биткоин как товар, подчеркивая, что он не должен подпадать под регулирование Комиссией.

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Следует напомнить, что в январе текущего года Скарамуччи предсказал "возрождение" биткоина в 2023 году.

#news #newsweek
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