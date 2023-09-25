Сообщество Terra Classic (LUNC) проголосовало за прекращение чеканки и перепечатки Terra Classic USD

Сообщество Terra Classic (LUNC) единогласно приняло решение о прекращении чеканки и перепечатки Terra Classic USD, ранее известной как UST. Эта алгоритмическая стабильная монета, когда-то игравшая ключевую роль в экосистеме Terra, понесла значительные убытки в размере 45 миллиардов долларов.

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История уходит корнями в возможность переключения между UST и сопутствующей LUNA. Однако в мае 2022 года аннулировали привязку UST, что привело к краху механизма. Триллионы токенов LUNA были выпущены, и цена UST рухнула до нескольких центов.

Инициатива о завершении этого механизма обмена была одобрена 59% и призвана защитить "сообщество и внешних инвесторов, сжигая USTC для достижения реинтеграции".

Сообщество Terra Classic стремится вернуть монету к первоначальной привязке к одному доллару, сжигая созданные в период кризиса триллионы токенов. Однако, по данным LUNC Metrics, на текущий момент удалось сжечь лишь 1% от близких к 6 триллионам токенов в обращении - всего 75 миллиардов. Текущая стоимость USTC составляет 0,012 доллара США.

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В ответ на крах экосистемы Terra, соучредитель Terraform Labs, До Квон, запустил новую версию блокчейна Terra 2.0. В то время как сообщество Terra Classic поддержало оригинальную цепь.