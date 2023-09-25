На нее обрушился поток поддельных токенов Aptos

Upbit, ведущая криптобиржа Южной Кореи, оказалась жертвой масштабной атаки мошенников. Неизвестные внесли поддельные токены Aptos на 100 000 случайных счетов, что привело к колоссальным убыткам в размере $3,4 миллиарда.

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Биржа приняла меры по предотвращению дальнейших убытков и временно приостановила услуги по пополнению и выводу средств Aptos в связи с техническим обслуживанием.

Представители компании обращаются к пользователям, пострадавшим от поддельных токенов APT, с просьбой вернуть украденные средства. Тем, кто отказывается сотрудничать, грозит судебное разбирательство по обвинению в краже.

Этот инцидент поднимает вопросы о надежности систем проверки токенов. Как могла крупнейшая биржа допустить признание фальшивых токенов за подлинные?

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Напомним, что в прошлом году кражи криптовалют значительно увеличились, достигнув ущерба в $3,8 миллиарда долларов. Биржи постоянно сталкиваются с новыми угрозами и совершенствуют методы защиты от мошенничества.