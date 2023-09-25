31-летний предприниматель, которому предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с крахом биржи, поделился 250-страничным «эссе» самооправданий и размышлений о событиях

Сэм Бэнкман-Фрид считает, что Кэролайн Эллисон несет ответственность за крах биржи FTX. В своем подробном "эссе" он разбирает события, приведшие к разрушению биржи, и дает свои размышления.

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Недавно стало известно, что мать Бэнкмана-Фрида связывают с созданием системы подставных доноров.

Документы, предоставленные The New York Times, раскрывают эмоциональное состояние Бэнкмана-Фрида во время домашнего ареста и содержат подробности его юридической защиты.

Бэнкман-Фрид критикует Эллисон за ее роль в крахе FTX. По его мнению, она была неудачно подготовлена к своей должности и не смогла предложить эффективные торговые стратегии, которые могли бы защитить бизнес от рыночных потрясений.

Он также выражает разочарование тем, что Эллисон избегала дискуссий по управлению рисками, что, как считает Бэнкман-Фрид, привело к окончательному разрыву.

Бэнкман-Фрид также критикует Сэма Трабукко, соруководителя Alameda, указывая на разногласия между ним и Эллисон. Хотя он признает способность Трабукко управлять рисками, он предсказывает, что Трабукко покинет компанию к концу 2021 года.

Важно отметить, что Эллисон и два других главных советника уже признали свою вину по обвинению в мошенничестве и договорились дать показания против Бэнкмана-Фрида в декабре прошлого года.

Документы также раскрывают попытку Бэнкмана-Фрида построить свою защиту. Он обвиняет юридическую фирму Sullivan & Cromwell, которая руководила банкротством биржи, в выдумывании истории о незаконном присвоении средств пользователей.

Биржа FTX, когда-то считавшаяся надежной платформой в мире криптовалют, рухнула в ноябре прошлого года, причинив значительные убытки клиентам и нанеся серьезный ущерб отрасли. Банкман-Фрид был арестован и обвинен в перенаправлении средств клиентов FTX в свой хедж-фонд Alameda Research для различных целей, включая венчурные инвестиции, приобретение недвижимости и политические пожертвования.

Суд разрешил бирже продавать свои активы на рынке.

Эллисон, выпускница Стэнфорда, познакомилась с Бэнкманом-Фридом в Jane Street, фирме, занимающейся торговлей, где он работал после колледжа. После создания Alameda в 2017 году, он нанял ее в качестве трейдера. У них были нестабильные романтические отношения.

Эллисон получала вознаграждения, но не было ясности, знала ли она о других выплатах основателям и сотрудникам биржи.

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Сингх, технический руководитель FTX, получил 587 миллионов долларов, а Ванг, один из основателей, - 246 миллионов долларов. Эллисон получила 6 миллионов долларов.