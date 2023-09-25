По информации аналитической платформы Glassnode Alerts, количество адресов, содержащих 1+ ETH, упало до 1 743 744

Согласно аналитической платформы Glassnode Alerts, количество адресов с более чем 1 ETH сократилось до 1 743 744. Интересно, что предыдущий минимум за последние три месяца был зафиксирован 23 сентября 2023 года и составил 1 743 795 адресов.

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Несмотря на этот отток, лидер альткоинов, Ethereum, пока держится в позитивной зоне. Тем не менее, в ближайшие 48 часов рынок может столкнуться с медвежьим сигналом, что вполне может изменить текущий тренд.

На данный момент цена Ethereum удерживается выше ключевой отметки в $1580. В то же время, альткоин торгуется ниже 9-дневной и 20-дневной линий EMA после снижения 20 сентября 2023 года ниже обоих этих технических индикаторов.

Если цена преодолеет уровень поддержки в $1580 в ближайшие дни, это может привести к дальнейшему падению до критической отметки $1480. Такой сценарий также подразумевает прорыв положительной линии тренда на дневном графике.

В случае же сохранения уровня поддержки на отметке $1580 в течение следующих 72 часов, Ethereum может вернуться выше 9-дневной и 20-дневной линий EMA. Это открывает потенциал для преодоления уровня сопротивления в $1690.

Давление со стороны покупателей может превратить уровень сопротивления в $1690 в новую отметку поддержки. В этом случае, Ethereum может подняться до $1775 в течение ближайшей недели.

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Технические индикаторы настраивают на более вероятный медвежий сценарий на следующей неделе. 9-дневная линия EMA остается ниже 20-дневной EMA, указывая на преимущество медведей в последние 9 дней.