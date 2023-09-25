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CriptoB
Криптоспикер Bitmama арестована за мошенничество
Она считается популярной предпринимательницей в сфере криптовалют

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Популярная предпринимательница в сфере криптовалют Валерия Федякина, известная как Bitmama, была арестована по обвинению в мошенничестве. По данным издания Baza в Telegram-канале, Федякина подозревается в хищении средств клиента на сумму в 6 миллиардов рублей.

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Инцидент произошел после того, как Федякина приняла средства от клиента с обещанием высокой прибыли, но прекратила с ним всякое общение. Пострадавший обратился в правоохранительные органы, что привело к началу активных поисков Федякиной. Арест произошел в Москве.

На данный момент Валерия Федякина находится под стражей, несмотря на шестой месяц беременности. Полиция предприняла данную меру в связи с тем, что у Федякиной есть вид на жительство в ОАЭ, и существует опасность, что она могла бы воспользоваться им для уклонения от суда. В случае приговора ей грозит до 10 лет тюремного заключения за совершенное мошенничество.

Расследование этого случая продолжается силовыми структурами. Следует отметить, что ранее Федякина взаимодействовала с криптообменниками, принимая от клиентов наличные и обещая перевести деньги за границу с доплатой, несмотря на то, что за подобные операции обычно взимается комиссия. Она также утверждала, что имеет связи с бизнесменами и государственными корпорациями.

Этот случай вновь подчеркивает важность регулирования рынка криптовалют, подверженного подобным инцидентам в разных странах мира. Несмотря на широкие предупреждения, некоторые пользователи по-прежнему рискуют вкладывать свои средства в сомнительные проекты.

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Мошенники часто прибегают к использованию атрибутов роскошного образа жизни, чтобы привлечь клиентов в свои проекты, обещая им выгоду. В итоге часто происходит обратное – мошенники уносят деньги и исчезают. К сожалению, многим удается избежать наказания за совершенные преступления, оставив пострадавших без средств.

#news #newsweek
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