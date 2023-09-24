Американская криптовалютная биржа Coinbase сможет расширить бизнес в Евросоюзе, получив разрешение на работу в Испании

Американская криптовалютная биржа Coinbase открыла перед собой перспективы расширения в Евросоюзе, получив разрешение на начало деятельности в Испании.

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Решение Банка Испании выдать торговой платформе сертификат о соответствии регулятивным нормам, направленным на противодействие отмыванию денег, открывает для компании двери к предоставлению услуг физическим и юридическим лицам по хранению и торговле цифровыми активами.

Выбор испанского рынка обусловлен высоким потенциалом: 29% испанцев в возрасте считают криптовалюты будущим финансовой индустрии; криптовалюты в Испании занимают второе место после банковских карт в списке наиболее популярных средств платежа; более 60% испанского населения проявляют интерес к долгосрочным инвестициям в цифровые активы.

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Вице-президент по международному развитию бизнеса Coinbase, Нана Муругесан, подчеркнул, что за последние два года компании удалось зарегистрироваться как провайдеру услуг в сфере виртуальных валют в Италии, Ирландии и Нидерландах. Кроме того, биржа успешно запустила свою деятельность в Бразилии и Канаде, а также начала предоставлять услуги по хранению монет сингапурским институциям.