Гонконгским полицейским пока не удалось схватить руководителей криптовалютной биржи JPEX, обманувших тысячи трейдеров

Власти Гонконга пока не смогли задержать высшее руководство криптовалютной биржи JPEX, которое подозревается в масштабном мошенничестве, затронувшем тысячи трейдеров.

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По данным официальных источников, генеральный директор торговой платформы Джиэйи Чен скрывается от правоохранительных органов в Австралии. Он срочно обратился в Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям с запросом о дерегистрации компании, утверждая, что та прекратила свою деятельность в стране и не имеет долгов перед клиентами.

Арестованы были 11 сотрудников JPEX, не занимавших высшие посты и не обладавших полной информацией о деятельности биржи. Руководители платформы находятся за пределами Гонконга, и следователи намерены обратиться в Интерпол с просьбой о помощи в поиске и аресте подозреваемых.

По предварительным данным, около 4000 пользователей JPEX пострадали от аферы, потеряв свои сбережения на сумму $178 млн. Полиции удалось заморозить часть криптовалюты, находившейся на счетах биржи.

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В настоящее время ведется работа по получению доступа к всем цифровым активам, присвоенным подозреваемыми. В случае успеха трейдеры смогут частично или полностью компенсировать понесенные убытки.