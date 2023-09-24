Исследователи аналитической компании CryptoRank опубликовали новое сообщение в Твиттере

Исследователи аналитической компании CryptoRank выступили с новой публикацией в своем официальном аккаунте в Twitter. Они опубликовали графическое изображение, детально анализирующее текущее положение дел на рынке криптовалют к 24 сентября 2023 года. Эксперты выделили ключевые статистические моменты, произошедшие за предыдущие 24 часа.

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Отмечено, что рыночная капитализация криптоиндустрии практически не претерпела изменений, оставшись на уровне $1,17 трлн, что представляет собой минимальное снижение в 0,01% за последний календарный день. В этот момент доля биткоина (BTC) составила 44,49%, прибавив незначительные менее 0,1% в течение последних 24 часов. Специалисты также отметили, что индекс жадности и страха, связанный с биткоином, продолжал находиться на уровне 44, указывая на нейтральные настроения инвесторов, свидетельствующих об отсутствии паники.

В контексте выдающихся криптовалют за предыдущие 24 часа, стоит выделить CREAM, GFT и HIFI, чьи котировки выросли соответственно на 69,3%, 59,5% и 14,5%. При этом рыночная капитализация первой из них составила $14,9 млн, второй - $20,6 млн, а третьей - $87,2 млн.

Аналитики CryptoRank также доложили о текущих раундах финансирования. Самым крупным из них стал инвестиционный раунд компании Core Scientific, которая собрала $53 млн. Команда Proof of Play получила значительные $33 млн в рамках своего посевного раунда. Дополнительно, разработчики блокчейн-проекта Essential имеют в распоряжении $5,15 млн.

Что касается популярности в поисковых запросах, наибольший интерес пользователей вызвали SUI, ARB, APT и LINK в течение предыдущих 24 часов.

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Важно отметить, что биткоин (BTC) торговался по цене $26 596, с рыночной капитализацией в размере $518,47 млрд и суточными объемами сделок в размере $6,42 млрд.