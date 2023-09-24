Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
CriptoB
Аналитики CryptoRank изучили рынок криптовалют 24 сентября
Исследователи аналитической компании CryptoRank опубликовали новое сообщение в Твиттере

реклама

Исследователи аналитической компании CryptoRank выступили с новой публикацией в своем официальном аккаунте в Twitter. Они опубликовали графическое изображение, детально анализирующее текущее положение дел на рынке криптовалют к 24 сентября 2023 года. Эксперты выделили ключевые статистические моменты, произошедшие за предыдущие 24 часа.

реклама

Отмечено, что рыночная капитализация криптоиндустрии практически не претерпела изменений, оставшись на уровне $1,17 трлн, что представляет собой минимальное снижение в 0,01% за последний календарный день. В этот момент доля биткоина (BTC) составила 44,49%, прибавив незначительные менее 0,1% в течение последних 24 часов. Специалисты также отметили, что индекс жадности и страха, связанный с биткоином, продолжал находиться на уровне 44, указывая на нейтральные настроения инвесторов, свидетельствующих об отсутствии паники.

В контексте выдающихся криптовалют за предыдущие 24 часа, стоит выделить CREAM, GFT и HIFI, чьи котировки выросли соответственно на 69,3%, 59,5% и 14,5%. При этом рыночная капитализация первой из них составила $14,9 млн, второй - $20,6 млн, а третьей - $87,2 млн.

Аналитики CryptoRank также доложили о текущих раундах финансирования. Самым крупным из них стал инвестиционный раунд компании Core Scientific, которая собрала $53 млн. Команда Proof of Play получила значительные $33 млн в рамках своего посевного раунда. Дополнительно, разработчики блокчейн-проекта Essential имеют в распоряжении $5,15 млн.

Что касается популярности в поисковых запросах, наибольший интерес пользователей вызвали SUI, ARB, APT и LINK в течение предыдущих 24 часов.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Важно отметить, что биткоин (BTC) торговался по цене $26 596, с рыночной капитализацией в размере $518,47 млрд и суточными объемами сделок в размере $6,42 млрд.

#news #newsweek
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Директор биржи JPEX спрятался от правоохранителей в Австралии
С начала сентября цена биткоина практически не меняется, а инвесторы несут убытки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За счёт запуска производства машин Т-80, Россия увеличит общее количество выпускаемых танков
29
В сети появились кадры добивания "Ланцетами" оставленных украинскими экипажами двух Leopard 2
6
В Сети появились кадры эвакуации подбитого Leopard 2A4 с поля боя
5
The Economist: На Западе не были готовы к затяжной борьбе Украины с Россией
12
Экс-глава МИД ФРГ Габриэль призвал готовиться к худшему в случае избрания Трампа
+
Управляемые ИИ дроны могут скоро появиться на полях сражений
1
Coinbase не исключает запуск токена для L2-сети Base
+
Ещё не Скайнет, но уже управляемый искусственным интеллектом - в Израиле представили танк "Barak"
8
На аргентинском сайте Samsung заметили информацию о Galaxy S23 FE и Tab S9 FE
+
Запасов зенитных ракет не хватает, и "Ланцеты" превратились в коршунов, склевывающих технику ВСУ
4
Стратегические мосты в Украине подверглись ударам новыми УМПК ФАБ-1500
5
Android 14 позволяет пользователям Pixel менять ярлыки на экранах блокировки
1
«Ланцет» уничтожил МиГ-29 под Кривым Рогом
3
Азербайджан отчитался о конфискованном оружии у армии Нагорного Карабаха
9
Камера Pixel 8 получила искусственный интеллект для смены лиц и редактор Magic Editor
+
Компания AMD выпустила долгожданное обновление своего драйвера Radeon Vulkan
2
В Венесуэле задержали одну из крупнейших банд страны
+
Google может упростить очистку учетных записей Gmail на Android
+
Илон Маск признался, что Tesla готовит к выпуску скоростной вариант пикапа Cybertruck
2
Астрономы обнаружили кислород на спутнике Юпитера Каллисто
+

Популярные статьи

Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
28
Witchfire - еще один "соулслайк" с пистолетом
8
Переезд из Node 202 в NR200P
52
Разогнал организм - пробежал свой первый марафон
28
Пытаюсь исправить панель задач MX Linux 23 Xfce, и почему кастомизация это не про линуксы
15
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
15
Почему Киев поддерживает только Баку в событиях в Нагорном Карабахе
+

Сейчас обсуждают

32Влад32
21:38
Даже "Кинжал" может нанести очень серьёзный урон авианосцу.
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
Олесь Кука
21:38
Steam чтоли поставь)) только не через жопу, как обычно. Не нравится пароль вводить при логине, поставь nodm и пропиши его в /etc/defaults/nodm
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Олесь Кука
21:37
Надо ему Calculate посоветовать )) там пароль рута минимум 8 символов должен быть ))
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Dushm@n
21:36
Нехай к нам в Россиюшку едут, на Родину, раз русские, чего в загнивающей сидят?)))
В Эстонии начался флешмоб, автомобилисты приклеивают на стекло машин надпись — «Я — русский»
Максим
21:32
В винде хотя бы есть полноценный интерфейс и встроенный антивирус там с большинством простых вирусов(а такие в основном и попадаются на тех же торрентах) справляется отлично.
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Даниил Кошевой
21:30
Чуть задели, стоит целехонький. И почему был не налет стаей, там же несколько МиГов стоит и БПЛА это видел прекрасно заранее
«Ланцет» уничтожил МиГ-29 под Кривым Рогом
Олесь Кука
21:29
Адресуй этот вопрос автору опуса. На счет интерфейса установки приложений - в linux их больше чем в винде, не один)) на любой вкус, цвет и сложность
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Максим
21:27
2023 год,мы вводим команды в консольке.Прогресс,ничего не скажешь.Может тогда уже мс дос поставить?Или просто признать,что линукс не может предоставить полноценный и рабочий интерфейс с большим функци...
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Даниил Кошевой
21:27
Если откроют коридор, то это же зерно или смешанное с другим, тут же попадет в Польшу обратно
Анджей Дуда заявил, что откроет транзитные коридоры для украинского зерна
Даниил Кошевой
21:25
Болтовня, слухи. А стратегический мост уже докладывали под Купянском месяц назад уничтожали без 1500.
Стратегические мосты в Украине подверглись ударам новыми УМПК ФАБ-1500
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем