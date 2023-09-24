Текущая ситуация на рынке криптовалют приводит к снижению суммарного объема торгов





Рынок криптовалют на текущем этапе представляет собой застой: цена биткоина практически не меняется с начала сентября. Этот стабильный тренд длительностью 24 дня можно интерпретировать как знак позитивного развития для данного актива. Несмотря на это, сентябрь оказался сложным месяцем для инвесторов, особенно учитывая убытки за последние полгода.

реклама

До завершения сентября осталось менее недели, но ожидаемого прорыва в цене биткоина так и не произошло. Несмотря на плавное снижение уровня сопротивления, BTC пока не способен преодолеть отметку в 28 000 долларов. Торговые объемы невелики, ведь в условиях рыночной неопределенности инвесторы избегают рисков.

Криптовалютный рынок в целом завершает сентябрь с небольшими изменениями. Суммарный объем торгов снизился на 30% по сравнению с предыдущим днем, опустившись до 20 миллиардов долларов. Общая капитализация всех криптовалют по-прежнему держится на уровне 1,05 триллиона долларов.

Цена биткоина изменилась всего на 0,05% за последнюю неделю, что говорит о ее стабильности за этот период. Некоторые токены, такие как RUNE, GALA и SNX, понесли существенные потери, приближающиеся к двузначным значениям.

Цены на нефть немного снизились за последние 5 дней, но все еще остаются выше $93. Рост индекса доллара (DXY) оказывает давление на криптовалюты. В то же время повышение цен на нефть может негативно сказаться из-за воздействия на политику ФРС и возможного повышения ключевой процентной ставки.

Снижение стоимости акций в США имеет большое значение для ужесточения финансовых условий для активов, а повышение цен на энергоносители затрудняет ситуацию для людей с низкими доходами. Бюджетный дефицит США и решение ФРС сократить свой баланс усложняют экономическую ситуацию.

Акции китайских компаний, зарегистрированных в США, таких как PDD Holdings, JD.com, Li Auto и Baidu, растут на фоне признаков восстановления экономики Китая.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Согласно данным Bank of America, за последнюю неделю инвесторы извлекли 19 миллиардов долларов с фондового рынка - самый высокий отток за год. Это связано с ростом доходности облигаций и неопределенностью относительно процентных ставок. Bank of America предупреждает, что более высокие процентные ставки могут повлечь за собой проблемы для рынков уже в первой половине 2024 года.